В Свердловской области вандалы разрушили более сотни надгробий на кладбище

Полиция разыскивает осквернивших сельский погост.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В селе Коменки, которое находится недалеко от города Богдановича Свердловской области, вандалы разгромили кладбище. Местные жители увидели, что часть памятников разрушена, а другие повалены на землю, когда пришли туда в субботу, 13 мая. В полиции пока не называют общее количество испорченных надгробий. Но, ссылаясь на слова жителей села, СМИ сообщают, что их больше сотни.

– Сейчас сотрудники территориального ОВД проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, – прокомментировал НАШЕЙ начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Участковые опрашивают местных жителей, чтобы установить личности вандалов.

Начальник пресс-службы главка напомнил, что, к сожалению, это далеко не первый подобный случай в Свердловской области за последние годы. Но, по его словам, практически все виновные были наказаны.

– Как показывает практика, такими вопиющими поступками занимались несовершеннолетние, воспитанию которых родителями и школами не уделялось должного внимания, – отметил Валерий Горелых.

Родственники тех, чьи могилы были осквернены, до сих пор продолжают нести заявления в полицию.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!