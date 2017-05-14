Обещанного три года ждут? Екатеринбурженка никак не может получить выигранный холодильник от Юлии Михалковой

Звезда «Уральских пельменей» не отказывается от обещаний, но все еще не нашла времени, чтобы оплатить покупку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Жительница Екатеринбурга никак не может забрать выигранный на ярмарке в Арамили холодильник. Более года назад, 2 апреля 2016-го, уральская «пельмешка» Юлия Михалкова лично вручила девушке сертификат и обещала оплатить выбранный агрегат, но пока Лидии не удалось забрать его для своей семьи. О проблеме написал у себя в ЖЖ блогер Кирилл Потапов.

Актриса из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова была лицом мероприятия и одним из спонсоров сельскохозяйственной ярмарки.

Одна из посетительниц мероприятия, 26-летняя Лидия Пестова, в лотерею выиграла двухкамерный холодильник. Михалкова тогда сама вручила ей сертификат на покупку. Как рассказала Лидия, выигрышу она очень обрадовалась: у нее семья и ребенок, а дома холодильник у них маленький и старый.

Как рассказала Лидия, в договоре, который ей выдали, есть реквизиты и адрес сельского привоза в Арамили, но также указано, что приз для лотереи будет оплачен самой Михалковой.

— Организаторы дали мне номер Михалковой, мы позже созвонились. Хорошо и позитивно поговорили, договорились, что я выберу модель, мы в магазине встретимся или она оплатит все онлайн. В итоге тогда прошел месяц, а потом Михалкова уехала в Москву. Потом я сама собралась по делам туда, вдруг в день вылета она звонит, но я не смогла встретиться тогда. После возвращения в Екатеринбург еще месяца два мы пытались выбрать время, чтобы было удобно обеим. С тех пор все, тишина, звоню — Юля трубку не берет, ВКонтакте в друзья не добавляет и не отвечает мне, — рассказала Лидия.

Девушка очень обижена на звезду и по-прежнему надеется получить свой приз.

— Я выиграла холодильник, но ни приза, ни какой-то компенсации так и не увидела, только обещания, завтраки и игнор, но я не забыла. Теперь даже концерты «Пельменей» смотреть не могу, потому что она там мелькает, — отметила жительница Арамили.