Обещанного три года ждут? Екатеринбурженка никак не может получить выигранный холодильник от Юлии Михалковой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
— Организаторы дали мне номер Михалковой, мы позже созвонились. Хорошо и позитивно поговорили, договорились, что я выберу модель, мы в магазине встретимся или она оплатит все онлайн. В итоге тогда прошел месяц, а потом Михалкова уехала в Москву. Потом я сама собралась по делам туда, вдруг в день вылета она звонит, но я не смогла встретиться тогда. После возвращения в Екатеринбург еще месяца два мы пытались выбрать время, чтобы было удобно обеим. С тех пор все, тишина, звоню — Юля трубку не берет, ВКонтакте в друзья не добавляет и не отвечает мне, — рассказала Лидия.
— Я выиграла холодильник, но ни приза, ни какой-то компенсации так и не увидела, только обещания, завтраки и игнор, но я не забыла. Теперь даже концерты «Пельменей» смотреть не могу, потому что она там мелькает, — отметила жительница Арамили.
- На сельскохозяйственной ярмарке «Уральский огород с Юлией Михалковой» в Арамили чуть более года назад приглашенная звезда была на всех афишах и спонсировала мероприятие. Тогда актриса как раз баллотировалась в Заксобрание Свердловской области.