Целый район Екатеринбурга сидит без света

Жители ВИЗа жалуются на отсутствие электричества уже более 2 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе уже два часа нет света. Как уточнили НАШЕЙ в Екатеринбургской электросетевой компании, электричество пропало в квадрате улиц Шаумяна, Радищева, Посадской, Белореченской, Ясной.

В пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании сообщили, что электричество готовятся включить, на место выехали специалисты.

– На месте повреждения кабеля идут восстановительные работы, абонентов переключают на резервное питание. Как выяснилось в 14.10, был перебит подземный кабель, который принадлежит абоненту, сторонней организации. Наши энергетики оперативно выехали туда, и проводится ремонт. Сейчас уже запитаны 90% потребителей, буквально в течение 10 минут, в 4 часа, свет в районе появится, – уточнили в компании.