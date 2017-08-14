Цветет и пахнет: пруд с питьевой водой для Нижнего Тагила покрылся ряской

Крупный город находится на грани обезвоживания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Областной Роспотребнадзор сообщает, что на Черноисточинском пруду, снабжающем питьевой водой Нижний Тагил, зацвели зеленые водоросли, вода стала непригодна для использования.

Острый запах сероводорода и яркий цвет воды напрямую влияет на ее качество. По словам тагильчан, власти города не предпринимают никаких действий, хотя Тагил "стоит на пороге ЧП".

В мэрии провели экстренное совещание и констатировали причину происходящего.В качестве меры борьбы экологи решили провести альголизацию пруда – запустить в водоем колонии хлореллы, которая пожирает сине-зеленые водоросли. Однако ученые из РосНИИВХ считают, что этот способ достаточно спорный.

Жители вынужденно переходят на бутилированную воду, опасаясь за свое здоровье.

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