Директор тагильской компании пойдет под суд за долг по зарплате в 1,2 миллиона рублей

Два десятка сотрудников не получали зарплату два месяца.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
В Нижнем Тагиле директор частной компании предстанет перед судом за долг по зарплате в 1,2 миллиона рублей.
Два десятка сотрудников компании не получали зарплату с декабря 2014 года по апрель 2015-го. В материалах уголовного дела говорится, что за этот период деньги были потрачены на производственные и непроизводственные нужды компании.
Во время расследования следователи допросили около 50 человек, кроме этого, были проведены компьютерно-техническая и бухгалтерская экспертизы. Свою вину директор компании так и не признал, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
- Ранее в Свердловской области возбудили уголовное дело против красноуфимской агрофирмы "Ключики", чей долг по зарплате достиг 6,5 миллионов рублей.
- Также Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за долга по зарплате в 5,9 миллиона рублей на картографической фабрике в Екатеринбурге. Предприятие не платило сотрудникам деньги с января 2016 года по июнь 2017-го.
- В июле екатеринбургская инвестиционная компания "Партнер" выплатила долг по зарплате более одного миллиона рублей. Также после вмешательства прокуратуры.
- Напомним, директора тагильского завода Дениса Кокорина отправили под домашний арест как фигуранта уголовного дела о многомиллионном долге по зарплате перед рабочими предприятия.
- В Алапаевске расследуется уголовное дело по факту задолженности по зарплате на металлургическом заводе.