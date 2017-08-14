Директор тагильской компании пойдет под суд за долг по зарплате в 1,2 миллиона рублей

Два десятка сотрудников не получали зарплату два месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

В Нижнем Тагиле директор частной компании предстанет перед судом за долг по зарплате в 1,2 миллиона рублей.

Два десятка сотрудников компании не получали зарплату с декабря 2014 года по апрель 2015-го. В материалах уголовного дела говорится, что за этот период деньги были потрачены на производственные и непроизводственные нужды компании.

Во время расследования следователи допросили около 50 человек, кроме этого, были проведены компьютерно-техническая и бухгалтерская экспертизы. Свою вину директор компании так и не признал, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.