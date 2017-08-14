«Это серьезный удар по бюджету Свердловской области»: в Екатеринбурге закрылся последний магазин «Пикник»

Глава другой региональной торговой сети уверен – площадки ритейлера займут федералы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Региональная торговая сеть "Пикник" официально прекратила свое существование. Сегодня в Екатеринбурге закрылся последний магазин сети, располагавшийся на выезде из столицы Среднего Урала на улице Окружной. О проблемах ритейлера было известно давно – на протяжении последних месяцев в Екатеринбурге постепенно закрывались все магазины "Пикник".

Основатель и владелец другой региональный сети супермаркетов "Кировский" Игорь Ковпак высказал свое мнение о причинах ухода "Пикника" с рынка в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ.

– Очень жаль, что местные торговые сети закрываются, – говорит бизнесмен. – Полагаю, главная причина закрытия магазинов "Пикник" в Екатеринбурге – непростая экономическая ситуация в стране.

Несмотря на то, что "Пикник" освободил несколько очень перспективных площадей в торговых центрах столицы Среднего Урала, владелец "Кировского" не рассчитывает их занять.

– Если что-то выставляют на продажу, мы, конечно, встречаемся, обсуждаем. Но, думаю, основные площадки "Пикника", в итоге, арендуют федеральные сети. И это серьезный удар по бюджету Свердловской области, который формируется за счет большого и малого бизнеса. Федеральные игроки рынка, конечно, тоже платят налоги, но не в наш региональный бюджет, – рассуждает Игорь Ковпак.

Стоит отметить, что площадки некоторых магазинов бывшего "Пикника" уже начали занимать другие торговые сети. Где-то уже проведен полноценный ребрендинг – например, на улице Восточной появилась яркая вывеска сети "Яблоко". Но в некоторых магазинах пока еще не убрали надписи "Пикник". Например, торговая точка на Малышева – Луначарского работает под брендом "Яблоко", но наружная реклама пока не изменилась.

Первый магазин "Пикник" открылся в Екатеринбурге еще в 1988 году.

Этим летом стало известно о закрытии всех магазинов "Звездный" в столице Среднего Урала.

В 2016 году в Екатеринбурге перестала существовать торговая сеть "А-Продукт".

Этим летом президент РФ поручил ограничить проникновение федеральных торговых сетей на региональные рынки.

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