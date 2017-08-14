Свердловская ГИБДД устроила массовые проверки по перевозке детей в автомобилях

С начала года в области произошло 140 ДТП с участием маленьких пассажиров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

ГИБДД Свердловской области устроила рейды и проверила, как водители перевозят детей в автомобилях. Мероприятия проходят возле детских садов и школ по всему региону.

С начала 2017 года произошло 140 ДТП с участием детей, в которых 9 человек погибли и еще 157 получили травмы .

– Нередки случаи, когда водители, надеясь на "авось", пренебрегают использованием детских кресел, а порой даже не пристегивают детей ремнями безопасности, – сообщает областное МВД.

Так, в ходе рейда был остановлен автомобиль, за рулем которого ехал глава семьи из четырех человек. На заднем кресле женщина держала на руках 5-месячного малыша. Родители заявили инспекторам, что "именно сегодня поехали за креслом", но от штрафа в 3000 рублей они не отделались.

А один мужчина и вовсе усадил родного внука на обычную подушку. Как объяснил сам ребенок — это чтобы "было лучше смотреть".

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