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Игроки «Урала» не смогли вернуться в Екатеринбург из-за тумана

Игроки "Урала" не смогли вернуться в Екатеринбург из-за тумана
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Клубу пришлось задержаться в Калуге после игры с тульским "Арсеналом".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Игроки, тренеры и персонал футбольного клуба "Урал" не смогли вовремя вернуться в Екатеринбург из-за плохих погодных условий в Кольцово, сообщает " championat.com.
 
"Урал" должен был вернуться на Урал в ночь на 15 августа после игры с тульским "Арсеналом", которая закончилась ничьей со счетом 2:2. Однако туман в Кольцово ночью не позволял принять самолет на посадку, поэтому делегации "Урала" пришлось остаться в Калуге. Рейс в итоге задержали более чем на пять часов.
 
По данным онлайн-табло Кольцово, самолет с игроками "Урала" должен был сесть в уральской столице в половине четвертого утра, однако затем его посадку перенесли на 10 часов утра.
  • Из-за густого тумана в Кольцово также задерживаются самолеты из Санкт-Петербурга, Оренбурга, Воронежа, Бангкока и Пекина.

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Маша Шмурыгина, 15.08.2017, 08:12
Тэги: Футбол, Самолет
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