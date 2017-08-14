Игроки «Урала» не смогли вернуться в Екатеринбург из-за тумана

Клубу пришлось задержаться в Калуге после игры с тульским "Арсеналом".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Игроки, тренеры и персонал футбольного клуба "Урал" не смогли вовремя вернуться в Екатеринбург из-за плохих погодных условий в Кольцово, сообщает " championat.com.

"Урал" должен был вернуться на Урал в ночь на 15 августа после игры с тульским "Арсеналом", которая закончилась ничьей со счетом 2:2. Однако туман в Кольцово ночью не позволял принять самолет на посадку, поэтому делегации "Урала" пришлось остаться в Калуге. Рейс в итоге задержали более чем на пять часов.

По данным онлайн-табло Кольцово, самолет с игроками "Урала" должен был сесть в уральской столице в половине четвертого утра, однако затем его посадку перенесли на 10 часов утра.