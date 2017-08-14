Житель Екатеринбурга отсудил более 100 тысяч рублей за плохой ремонт айфона

Телефон перестал включаться после второго ремонта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Екатеринбуржец отсудил 102 тысячи рублей за некачественный ремонт айфона, после которого он перестал включаться, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Житель Екатеринбурга купил супруге айфон шестой модели в "Евросети" за 46 996 рублей. Смартфон мужчина взял кредит, за проценты по которому заплатил еще 12 130 рублей. Спустя несколько месяцев хозяйка айфона принесла его в магазин с разбитым экраном, за ремонт которого она заплатила 5 300 рублей.

Однако вскоре у гаджета перестала работать кнопка для сканера отпечатка пальца. Женщина снова отнесла айфон в сервис, но после второго ремонта он перестал включаться вообще. Супруг хозяйки айфона предложил сотрудникам сервиса провести независимую экспертизу, от чего они отказались.