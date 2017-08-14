Мэрия Екатеринбурга оплатит проезд в общественном транспорте фанатам во время ЧМ-2018

Это коснется трамваев, метро, троллейбусов и автобусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, согласно которому мэрия оплатит болельщикам и волонтерам проезд в общественном транспорте во время ЧМ-2018. Это коснется трамваев, метро, троллейбусов и автобусов.

Фанаты смогут бесплатно пользоваться транспортом только в дни игр. После мундиаля администрация города возместит перевозчикам ущерб.

– Выплата осуществляется за счёт средств областного бюджета, передаваемых Екатеринбургу, – говорится в тексе документа.

Транспорт должен соответствовать санитарным нормам, а также оборудован системой слежения ГЛОНАСС или GPS.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча ЧМ-2018, в том числе и игра соперников сборной России по группе А.

Недавно стало известно как будут выглядеть волонтеры во время мундиаля.

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