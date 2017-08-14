На проект реконструкции парка «Зеленая роща» в Екатеринбурге потратят почти 2 миллиона рублей

Подрядчика выберут 28 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на проведение проектно-изыскательных работ по благоустройству парка "Зеленая роща", расположенного в центре города.

В документах конкурса, опубликованных на сайте госзакупок, указано, что подрядчик должен провести инженерно-геодезическую экспертизу парка, разработать минимум два варианта благоустройства "Зеленой рощи" на площади более 130 тысяч квадратных метров и подготовить всю рабочую документацию. За эту работу победитель конкурса получит 1,7 миллиона рублей. Работы нужно закончить к апрелю 2018 года.

После реконструкции общественное пространство парка должно предусматривать спокойный и активный отдых в современном европейском стиле, а среда "Зеленой рощи" должна включать культурно-историческую символику, выражающую дух места.