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На проект реконструкции парка «Зеленая роща» в Екатеринбурге потратят почти 2 миллиона рублей

На проект реконструкции парка "Зеленая роща" в Екатеринбурге потратят почти 2 миллиона рублей
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Фото: wikipedia.org. Парк "Зеленая роща"
Подрядчика выберут 28 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на проведение проектно-изыскательных работ по благоустройству парка "Зеленая роща", расположенного в центре города.
 
В документах конкурса, опубликованных на сайте госзакупок, указано, что подрядчик должен провести инженерно-геодезическую экспертизу парка, разработать минимум два варианта благоустройства "Зеленой рощи" на площади более 130 тысяч квадратных метров и подготовить всю рабочую документацию. За эту работу победитель конкурса получит 1,7 миллиона рублей. Работы нужно закончить к апрелю 2018 года.
 
После реконструкции общественное пространство парка должно предусматривать спокойный и активный отдых в современном европейском стиле, а среда "Зеленой рощи" должна включать культурно-историческую символику, выражающую дух места. 
  • Реконструкция парка будет выполнена в два этапа. Сначала " Зеленой роще" благоустроят газоны, площадки для кратковременного отдыха со скамейками, установят урны и арт-объекты. Также будет создана дополнительная сеть тропинок и велодорожек и установлено декоративное ограждение территории парка. На первый этап работ потратят 10 миллионов рублей. Во время второго этапа будут обустроены спортивные площадки.

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Маша Шмурыгина, 15.08.2017, 08:51
Тэги: Жизнь в городе
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