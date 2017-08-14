На Уралмаше убрали «опасную» остановку

Это коснется автобусных маршрутов № 56, 56б, 59.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
В Екатеринбурге убрали автобусную остановку "Магазин Кедр". Согласно информации МОАП, она была признана "опасной".
– С 14.08.2017 в связи с безопасностью пассажиров и участников дорожного движения остановочный пункт "Магазин Кедр" отменяется, – говорится в заявлении.
Изменение коснулось трех автобусных маршрутов: 56, 56б, 59.
- Остановку пришлось убрать из-за того, что на проезжей части не было выделенного "кармана" для нее. Автобусы перегораживали движение на полосе, а машины, едущие сзади, могли врезаться них.
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