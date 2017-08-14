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На Уралмаше убрали «опасную» остановку

На Уралмаше убрали "опасную" остановку
16+
Фото: "Google maps"
Это коснется автобусных маршрутов № 56, 56б, 59.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

В Екатеринбурге убрали автобусную остановку "Магазин Кедр".  Согласно информации МОАП, она была признана "опасной".

– С 14.08.2017 в связи с безопасностью пассажиров и участников дорожного движения остановочный пункт "Магазин Кедр" отменяется, – говорится в заявлении.

Изменение коснулось трех автобусных маршрутов: 56, 56б, 59.

  • Остановку пришлось убрать из-за того, что на проезжей части не было выделенного "кармана" для нее. Автобусы перегораживали движение на полосе, а машины, едущие сзади, могли врезаться них.

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Олег Галимов, 15.08.2017, 13:45
Тэги: Новости дня, Новости, Новости России
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