Областной суд оставил в силе приговор адвокату и полицейским, попавшимся на взятках

Каждый из фигурантов дела получил реальный срок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Областной суд Свердловской области оставил без изменений приговор адвокату, двум полицейским и двум матерям наркоторговцев по делу о взятках.

По материалам дела, в июня 2016 года адвокат Эльнара Салманова была задержана ФСБ с паличным. При себе у нее нашли 50 тысяч рублей, а общая сумма взятки должна была быть 300 тысяч.

Так Салманова добивалась переквалификации преступления на более мягкий приговор. После она выдала своих сообщников: полицейских Лилию Хорошавину и Алексея Коренькова, а также матерей осужденных Любовь Золотареву и Веру Афанасьеву.

Выяснилось, что сотрудники МВД сфабриковали дело о краже в отношении невиновной цыганки, а Афанасьева пыталась освободить от уголовного преследования своего сына, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Размер взятки должен был составить 2,2 миллиона рублей.

– В суде Салманова, Хорошавина и Кореньков не признали свою вину, однако собранных по делу доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора, – сообщает областной суд.

За мошенничество в особо крупном размере и покушение на посредничество в передаче взятки Салманова приговорена к 7,5 годам колонии общего режима.

Хорошавина была признана виновной в служебном подлоге, фальсификации доказательств по уголовному делу, и получила 3 года колонии общего режима.

Кореньков осужден за подстрекательство к служебному подлогу. Ему назначили 2 года колонии общего режима.

Золотарева за покушение на дачу взятки в крупном размере приговорена к 3,5 годам лишения свободы, Афанасьева – к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.

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