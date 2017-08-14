Прокуратура обязала мэрию Нижнего Тагила обустроить на опасной дороге тротуар и пешеходный переход

Рядом находится педагогический колледж.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Прокуратура Нижнего Тагила обязала городскую администрацию обустроить тротуар и пешеходный переход на улице Калинина.

В промежутке между улицами Авангардной и Круговой горожане вынуждены идти по проезжей части. При этом с опасной дорогой находится Нижнетагильский педагогический колледж № 2.

Первый сигнал поступил от ГИБДД, а после вмешательства прокуратуры дело дошло до суда.

– Решением Ленинского районного суда Тагила требования прокурора удовлетворены, – говорится в заявлении.

Напомним, что на прошлой неделе в ходе подобного рейда прокуратура Екатеринбурга обязала местную администрацию заделать ямы на перекрестке Ломоносова – Победы.

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