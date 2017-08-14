Роспотребнадзор оштрафовал свердловских поставщиков питьевой воды почти на 6 миллионов рублей

Штрафы получили почти 500 компаний.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Свердловское управление Роспотребнадзора оштрафовало поставщиков питьевой воды на 5,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Штрафы после проверки качества питьевой воды получили 468 поставщиков. Иски в суд направлены в отношении еще восьми поставщиков, 56 получили предупреждения, 71 – представления с требованием устранить нарушения. Наиболее плачевная ситуация с питьевой водой – в Ирбите и Слободотуринском районе, где будут проведены санитарно-профилактические мероприятия.

За полгода санврачи выявили более двух тысяч проб питьевой воды, не соответствующих нормам по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям из 22 тысяч проб проверку не прошли 3,5 процента проб.