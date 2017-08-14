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Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству укусов клещей

Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству укусов клещей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Клещевым энцефалитом заразились почти 300 свердловчан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Свердловская область стала одним из лидеров среди российских регионов по количеству укусов клещей в 2017 году.
 
На 11 августа в больницы обратились более 444 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Наибольшее количество обратившихся зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском крае, Удмуртской Республике и Республике Башкортостан. 
 
Клещевым энцефалитом заразились 1 260 россиян, клещевым боррелиозом – 3 377 человек. Эти показатели ниже уровня прошлого года и не превышают среднемноголетних значений.
  • В Свердловской области от укусов клещей пострадали почти 30 тысяч человек, в Екатеринбурге – почти 11 тысяч. Это на 13 процентов выше по сравнению с прошлым годом и на два процента выше среднемноголетних показателей. Клещевым энцефалитом заразились 276 человек, боррелиозом – 663 человека, что в 1,3 раза выше по сравнению с прошлым годом и на семь процентов выше среднемноголетних показателей.

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Маша Шмурыгина, 15.08.2017, 16:22
Тэги: Здоровье
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