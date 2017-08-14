Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству укусов клещей

Клещевым энцефалитом заразились почти 300 свердловчан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Свердловская область стала одним из лидеров среди российских регионов по количеству укусов клещей в 2017 году.

На 11 августа в больницы обратились более 444 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Наибольшее количество обратившихся зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском крае, Удмуртской Республике и Республике Башкортостан.

Клещевым энцефалитом заразились 1 260 россиян, клещевым боррелиозом – 3 377 человек. Эти показатели ниже уровня прошлого года и не превышают среднемноголетних значений.