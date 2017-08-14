Ученые УрО РАН собирают пыль в Екатеринбурге

Специалисты будут анализировать пробы, чтобы отслеживать экологическую обстановку в городе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
Ученые Института промышленной экологии УрО РАН отбирают пробы пыли на шести площадках в Екатеринбурге.
Специалисты собирают пыль специальным переносным насосом на Уралмаше, Ботанике, в Пионерском, Краснолесье и еще двух площадках в центре города. Насос качает воздух из разных слоев атмосферы, и пыль в процессе оседает на фильтре, сообщает "Областная газета" со ссылкой на заместителя директора Института промышленной экологии УрО РАН Илью Ярмошенко.
Ученые отбирают пробы все лето, чтобы мониторить общую экологическую обстановку в Екатеринбурге. Для определения потенциальных источников загрязнения анализируется не только пыль, но и пробы уличной грязи.
- На сегодня ученых особо беспокоит количество машин в Екатеринбурге, из-за которых загазованность воздуха находится на высоком уровне. Результаты анализа проб пыли будут известны к концу 2017 года.