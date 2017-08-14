Цена за 30 минут поездки – 28 рублей, 60 минут – 40 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Сегодня, 15 августа в автобусах Екатеринбурга началось тестирование повременного тарифа. Как и на трамваях и троллейбусах цена за 30 минут проезда – 28 рублей, за 1 час – 40 рублей.

Напомним, что с 15 июля повременной тариф появился в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга. Как показала статистика, большинство горожан не успевает делать пересадки при получасовом тарифе.

В случае если повременной тариф признают успешным, его могут ввести уже в 2018 году.

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