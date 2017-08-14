Дым виден из разных районов города: в Екатеринбурге загорелся частный дом

Пожар начался на улице Софьи Перовской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской загорелся частный дом, дым от пожара окутывает Сортировку.

По словам очевидцев, не исключено, что дом подожгли, так как в прошлом году несколько частных домов в районе этой улицы сгорели из-за поджогов. По данным областного управления МЧС, на месте работают две пожарные машины. О причинах и масштабе пожара будет известно позже.

Дым от пожара, по словам очевидцев, виден из разных районов города.

Фото: Иван Салтанов, vk.com/incekb

Фото: Антон Калистратов, vk.com/incekb

Фото: Антон Калистратов, vk.com/incekb

Фото: Alen Kot, vk.com/incekb