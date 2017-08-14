Отработает и выплатит крупный штраф: суд наказал альпиниста, оторвавшего голову памятнику Ленину в Первоуральске

Мужчина извинился за свой поступок.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
В Первоуральском суде вынесли приговор мужчине, который оторвал голову памятнику Ленину, сообщили в пресс-службе ведомства. Промышленный альпинист приговорен к обязательным работам и выплате крупного штрафа.
– Мужчине вынесен приговор в виде 300 часов обязательных работ, изысканная сумма ущерба 300 тысяч рублей за восстановление памятника в пользу ООО "Динур". Исполнение решения суда будут контролировать судебные приставы, – уточнили в суде.
На заседании мужчина извинился и назвал причиной своих действий алкогольное опьянение. Деньги Денис Ахметов должен отдать заводу, которому принадлежит памятник.
- Напомним, ЧП произошло в Первоуральске на Дне города, 15 июля. Пьяный мужчина залез на монумент и нечаянно отломил ему голову. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
- Вандал был отправлен под административный арест на 5 суток.
- Завод "Динур" уже восстановил памятник в прежнем виде. Монумент стоит уже более 50 лет.