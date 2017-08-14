Выжившие после обрушения: спустя год НАША пообщалась с жителями рухнувшего дома на Эльмаше

После случившегося людей переселили в дом 1941 года постройки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Новость о том, что в жилом доме в Орджоникидзевском районе города обрушилась несущая стена, вызвала год назад большой общественный резонанс.

В августе 2016 года жильцы аварийной двухэтажки на Энтузиастов, 22 устроили палаточный лагерь прямо во дворе дома. Таким образом люди хотели привлечь внимание к своей проблеме, а также уберечь имущество квартир от мародеров.

Комиссия признала их дом непригодным для восстановления. Глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников призывал людей покинуть палаточный лагерь и въехать в маневренный фонд – общежитие на Шефской,15.

Но собственники опасались это делать. Они были уверены: едва им стоит въехать в маневренный фонд, как администрация района про них тут же забудет, а им придется годами ждать своей очереди на расселение и компенсацию.

Спустя ровно год после инцидента корреспондент НАШЕЙ поговорил с жильцами злополучного дома, чтобы узнать, получается ли у них выстроить диалог с властями и в каких условиях им приходится жить.

Ремонт 40-х годов

– Нас поселили в общежитие на Шефской, 15. Дом 1941 года постройки, в нем в основном живут мигранты. В здании после каждого дождя течет потолок, на стенах растут грибы и плесень. Места общего пользования находятся в ужасном состоянии. И это все названо маневренным фондом! По сути, это общага для бомжей – рассказала Валентина Перминова – бывшая старшая по дому Энтузиастов, 22.

По ее словам, требование о сносе собственники получили лишь 21 февраля нынешнего года, причем для этого жильцам пришлось обратиться в суд.

– Мы на коленях умоляли признать дом аварийным. Хотя дома как такого уже нет, он просто развалился! – рассказала бывшая старшая по дому.

Как она уточнила, теперь собственники смогут претендовать на получение квартир и на выплаты в соответствии с рыночной стоимостью жилья.

– Если бы мы не обратились в суд, то дело бы так и не сдвинулось с мертвой точки, - уверена Валентина Перминова. – Чиновники пообещали подписать документ о предоставлении компенсации в течение двух недель.

Ждите пока построим

Ситуация у тех, кто не приватизировал жилье, а владел квартирами по договору соцнайма – сложнее. В отличии от собственников, которые получат компенсации, нанимателям государство должно предоставить жилплощадь аналогичного метража. Но, по словам чиновников, свободного жилья в городе сейчас нет.

– У меня целая папка отписок. Я обошла все пороги, – рассказывает еще одна жительница обрушившегося дома Светлана Щипанова.

По ее словам, из 17 семей, проживавших в злополучном доме, только 10 согласились переехать в маневренный фонд, остальные решили снимать жилье, так как посчитали, что жить в общежитии просто невозможно.

Но есть и другие причины не прописываться в маневренном фонде. Семья Светланы, состоящая из пяти человек, с 2008 года стояла в очереди на улучшение жилищных условий. На Энтузиастов, 22 семья жила в "коммуналке".

– Нам предлагали две комнаты на Шефской, 15, но если бы мы там прописались, то тогда бы считалось, что нам предоставили жилье с нужным метражом. Про нас бы тут же забыли. А вы видели какие там условия для жизни?

Фото: предоставлено жильцами дома

Поэтому семья Светланы до сих пор прописана в аварийной двухэтажке.

В администрации Орджоникидзевского района женщине сказали, что жилье семье будет предоставлено по мере появления квартир, а в данный момент свободных жилых площадей нет. Светлана Щипанова хотела рассказать о своей проблеме главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу, однако это оказалось сделать непросто.

– Я записалась на прием. Но в приемной мне сказали: "Александр Эдмундович рассмотрел ваш вопрос, ждите его ответ по почте". А какой ответ? Я ему свой вопрос еще не задала, – недоумевает Светлана.

Все по закону

Председатель комитета по жилищной политике администрации Екатеринбурга Дарья Маннапова отметила, что все процедуры, прописанные в законодательстве, были соблюдены. Дом был признан аварийным в октябре прошлого года. По закону, на это отводится полгода.

– В течение двух недель будет выпущено постановление об изъятии. Как только это произойдет, документы по каждому собственнику и каждой квартире будут сданы на оценку. Эта оценка будет предъявлена владельцам жилых помещений. Если люди соглашаются на эту стоимость, то деньги будут переведены в течение трех дней, если собственники не согласны с оценкой, то они могут ее оспорить в судебном порядке, – рассказала председатель комитета по жилищной политике администрации Екатеринбурга Дарья Маннапова.

Одному из четырех нанимателей по соцнайму уже было предоставлено жилье. Дарья Маннапова прокомментировала и ситуацию Светланы Щепановой:

– Факт того, что люди состояли в очереди на улучшение жилищных условий, не дает им право на внеочередной порядок в предоставления жилья. То есть им обязаны предоставить жилье метр в метр, такое же, как было. После этого они продолжат состоять в очереди на улучшение.