Выжившие после обрушения: спустя год НАША пообщалась с жителями рухнувшего дома на Эльмаше

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
– Нас поселили в общежитие на Шефской, 15. Дом 1941 года постройки, в нем в основном живут мигранты. В здании после каждого дождя течет потолок, на стенах растут грибы и плесень. Места общего пользования находятся в ужасном состоянии. И это все названо маневренным фондом! По сути, это общага для бомжей – рассказала Валентина Перминова – бывшая старшая по дому Энтузиастов, 22.
– Мы на коленях умоляли признать дом аварийным. Хотя дома как такого уже нет, он просто развалился! – рассказала бывшая старшая по дому.
Как она уточнила, теперь собственники смогут претендовать на получение квартир и на выплаты в соответствии с рыночной стоимостью жилья.
– Если бы мы не обратились в суд, то дело бы так и не сдвинулось с мертвой точки, - уверена Валентина Перминова. – Чиновники пообещали подписать документ о предоставлении компенсации в течение двух недель.
– У меня целая папка отписок. Я обошла все пороги, – рассказывает еще одна жительница обрушившегося дома Светлана Щипанова.
По ее словам, из 17 семей, проживавших в злополучном доме, только 10 согласились переехать в маневренный фонд, остальные решили снимать жилье, так как посчитали, что жить в общежитии просто невозможно.
– Нам предлагали две комнаты на Шефской, 15, но если бы мы там прописались, то тогда бы считалось, что нам предоставили жилье с нужным метражом. Про нас бы тут же забыли. А вы видели какие там условия для жизни?
– Я записалась на прием. Но в приемной мне сказали: "Александр Эдмундович рассмотрел ваш вопрос, ждите его ответ по почте". А какой ответ? Я ему свой вопрос еще не задала, – недоумевает Светлана.
– В течение двух недель будет выпущено постановление об изъятии. Как только это произойдет, документы по каждому собственнику и каждой квартире будут сданы на оценку. Эта оценка будет предъявлена владельцам жилых помещений. Если люди соглашаются на эту стоимость, то деньги будут переведены в течение трех дней, если собственники не согласны с оценкой, то они могут ее оспорить в судебном порядке, – рассказала председатель комитета по жилищной политике администрации Екатеринбурга Дарья Маннапова.
– Факт того, что люди состояли в очереди на улучшение жилищных условий, не дает им право на внеочередной порядок в предоставления жилья. То есть им обязаны предоставить жилье метр в метр, такое же, как было. После этого они продолжат состоять в очереди на улучшение.
- Председатель комитета по жилищной политике отметила, что в ближайшее время администрацией будет получено постановление об изъятии квартир, и с каждым собственником и нанимателем будет начат диалог по вопросам компенсации и предоставления жилья.