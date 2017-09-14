Александр Новиков поскандалил с бывшим мужем Пугачевой на «Пусть говорят»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
Бард Александр Новиков стал участником нового выпуска передачи "Пусть говорят" на Первом канале. Темой эфира стал скандал с коттеджным поселком "Бухта Квинс" и уголовное дело Новикова.
Как написал сам бард в своем Facebook, он не ездил в Москву, а вышел на связь со студией в Останкино дистанционно.
– На передаче с одной стороны – известные и уважаемые артисты (Михаил Шуфутинский, Никита Высоцкий, Александр Левшин, Владислав Медяник, Сергей Куприк, Татьяна Тишинская), депутат Государственной думы Сергей Бидонько, с другой – нанизанные на кукан бесовщины "обманутые пайщики" под предводительством все той же карикатурно-привокзальной персоны, изрядно уже всем осточертевшей. Особо глянулся мне один персонаж – кажется, бывший, не помню какой по счету, муж Аллы Пугачевой, в совершенстве освоивший профессию шоу-проститутки, – написал Новиков.
По словам барда, он надеется, что Генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратят на эту ситуацию "пристальное внимание".
- Напомним, что Новикову предъявлено обвинение в хищении денег у пайщиков "Бухты Квинс".
- Сам бард свою вину отрицает.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!