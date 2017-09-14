Azur Air задерживает рейсы из Кольцово на Кипр и Турцию

Самолет до Ларнаки отправится на семь часов позже, в Анталью – на шесть.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
Авиакомпания Azur Air задерживает два самолета из Екатеринбурга до Ларнаки и Антальи. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс ZF-9673 должен был вылететь на Кипр в 15.30, но вылет отложен до 22.30.
Второй рейс ZF-9695 в Турцию должен был вылететь из Екатеринбурга в 3.30 утра 16 сентября, но вылет задерживается до 9.20.
При этом задерживаются и обратные рейсы из туристических городов Европы.
Из Антальи рейс задержали на шесть часов, из Ларнаки – на пять с половиной.
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