Буддистский храм на горе Качканар снесут зимой

Приставы ждут поступления денег из федерального бюджета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Судебные приставы ждут зимы, чтобы снести храм буддистов на горе Качканар в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Приставы ждут денег из федерального бюджета, которые запрошены у федерального управления ФССП. Снос построек оценивается в полтора миллиона рублей, таких денег у приставов пока нет. Ранее снос на УФССП переложил департамент лесного хозяйства, который отказался выполнять работы по причине отсутствия средств.

Когда деньги поступят, ведомство объявит конкурс, победитель которого займется сносом. Работы начнутся не раньше зимы, так как к храму нет дорог и в зимнее время к нему проще подобраться.

Единственный на Среднем Урале буддистский монастырь пытаются снести не первый год. Основатель общины Михаил Санников не раз получал штрафы за игнорирование требования суда снести постройки.

Храм попадает в санитарную зону рудника, разработкой которого планирует заняться компания "Евраз".

Буддистам предложили переехать на соседнюю гору Мохнатку, однако члены общины отказываются, так как не хотят передвигать священные ступы.

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