Долг по зарплате на свердловском предприятии вырос в два раза за месяц и достиг 3,7 миллиона

Деньги не получают 265 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
В Свердловской области долг по зарплате увеличился почти в два раза с 1 августа по 1 сентября 2017 года.
По данным Свердловскстата, на 1 сентября задолженность перед сотрудниками в регионе достигла 3,7 миллиона рублей, увеличившись на 1,7 миллиона с 1 августа. Зарплату не получают 265 рабочих предприятия в Тавдинском городском округе. В среднем каждый из сотрудников должен получить от предприятия, которое занимается котельными, 14 тысяч рублей.
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Ранее в Екатеринбурге предъявили обвинение 31-летнему жителю Пермского края, директору предприятия в Каменске-Уральском, которое задолжало сотрудникам более миллиона рублей.
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В августе возбудили уголовное дело в отношении руководства свердловского санатория "Зеленый мыс". Организация накопила долг по зарплате более двух миллионов рублей.
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Ранее областной Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за долга по зарплате в 5,9 миллиона рублей на картографической фабрике в Екатеринбурге. Предприятие не платило сотрудникам деньги с января 2016 года по июнь 2017-го.
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В июле екатеринбургская инвестиционная компания "Партнер" выплатила долг по зарплате более одного миллиона рублей. Также после вмешательства прокуратуры.
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Напомним, директора тагильского завода Дениса Кокорина отправили под домашний арест как фигуранта уголовного дела о многомиллионном долге по зарплате перед рабочими предприятия.
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В Алапаевске расследуется уголовное дело по факту задолженности по зарплате на металлургическом заводе.