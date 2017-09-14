Долг по зарплате на свердловском предприятии вырос в два раза за месяц и достиг 3,7 миллиона

Деньги не получают 265 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В Свердловской области долг по зарплате увеличился почти в два раза с 1 августа по 1 сентября 2017 года.

По данным Свердловскстата, на 1 сентября задолженность перед сотрудниками в регионе достигла 3,7 миллиона рублей, увеличившись на 1,7 миллиона с 1 августа. Зарплату не получают 265 рабочих предприятия в Тавдинском городском округе. В среднем каждый из сотрудников должен получить от предприятия, которое занимается котельными, 14 тысяч рублей.