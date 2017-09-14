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Долги свердловчан за коммуналку выросли до 25,5 миллиарда рублей

Долги свердловчан за коммуналку выросли до 25,5 миллиарда рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
За полгода задолженность увеличилась на 1,8 миллиарда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В Свердловской области задолженность жителей за коммунальные услуги выросла до 25,5 миллиарда рублей к концу июня 2017 года.
 
За полгода долги населения за услуги ЖКХ увеличились на 1,8 миллиарда рублей. Из них 1 миллиарда – безнадежная задолженность, выросшая за полгода в два раза, сообщает Свердловскстат. При этом свердловчане стали исправнее оплачивать услуги: за шесть месяцев 2017 года жители области оплатили 95,5 процентов квитанций. Для сравнения – в прошлом году этот показатель составлял 92,5 процентов. 
 
В регионе также фиксируется рост суммы платежей за коммунальные услуги. В 2016 году стоимость услуг ЖКХ составлял 2089,2 рубля, в 2017-м – 2294,6 рубля. Таким образом, рост составил примерно 7,7 процента.
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Маша Шмурыгина, 15.09.2017, 14:03
Тэги: ЖКХ, Деньги
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