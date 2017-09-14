Екатеринбургский маг Симаков представил у «Космоса» картину «Матильда», которую хочет подарить Наталье Поклонской

Дорисовал свое произведение колдун прямо возле разрушенного входа в кинотеатр.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Известный екатеринбургский колдун Антон Симаков представил свою новую картину под названием "Матильда". Презентацию он устроил прямо напротив входа в кинотеатр "Космос", который сейчас восстанавливают после атаки "уазика".

Выглядел Антон Симаков вновь эпатажно – на лице его красовался "собственноручный боди-арт". А на картине, которую показал маг, оказалась лишь небольшая балерина на белом фоне и надпись "Все".

– Вы ожидали увидеть что-то монументальное, а тут всего лишь клякса, которую я написал за три минуты, – читая мысли собравшихся журналистов, заявил Симаков. – Это аллегория на весь этот идиотский скандал вокруг фильма "Матильда". Именно из такой кляксы и раздули всю эту историю! Чего добивается Поклонская? Дорогая Наталья Владимировна, вы хотите, чтобы людей в кинотеатре еще какой-нибудь идиот атаковал!?

И хотя изначально магистр вуду заявил, что картина завершена, он решил ее дорисовать прямо на площади у "Космоса". За несколько секунд на полотне появилась огромная черная надпись "Долой инквизицию. 148 ст. Вон". По словам Симакова, эта статья (оскорбление чувств верующих – прим. автора) вредит и обществу, и самой церкви.

Свою картину колдун хочет подарить депутату Госдумы Наталье Поклонской.

– Я с удовольствием лично бы прилетел в Москву и вручил бы картину Наталье Владимировне. Но, думаю, она ее не примет, – добавил Антон Симаков.

Напоследок колдун кинул на свою картину две розы – он не верит, что презентация фильма "Матильда" обойдется без жертв.

ЧП произошло в понедельник, 4 сентября, около шести часов утра. "УАЗ" с газовыми баллонами протаранил вход киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге и загорелся. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Был задержан 39-летний житель города Ирбита, который состоит на учете у психиатра.

Одна из версий поджога – протест мужчины против показа фильма "Матильда". Родные мужчины говорят, что не ожидали от него такого.

В данный момент вход в ККТ "Космос" ремонтируют. В администрации Екатеринбурга заявили, что поджигателя заставят компенсировать стоимость этих работ.

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