На развитие Верхней Пышмы до 2022 года выделят 48 миллиардов рублей

Планируется построить два новых микрорайона, увеличить число рабочих мест.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Проект комплексной программы "Развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2017-2022 годы был одобрен на заседании кабинета министров, сообщает портал областного правительства.

В планах на будущее создать новые производства в городе и модернизировать действующие. Это позволит создать 1389 новых рабочих мест.

Общий объем вложенных инвестиций составит 48 миллиардов рублей.

– В эксплуатацию будет введено 485 тысяч квадратных метров жилья. В том числе будет продолжено строительство микрорайонов "Садовый-2" и "Центральный", – сообщает департамент информационной политики.

Помимо новостроек планируется, что в городе появится социальное жилье для переселения жителей аварийных домов.

В рамках комплексной программы запланировано строительство и реконструкция 23 километров автомобильных дорог, а также строительство трамвайной линии до Екатеринбурга.

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