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На выходные в Екатеринбург вернется бабье лето

На выходные в Екатеринбург вернется бабье лето
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Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Синоптики обещают теплую погоду без осадков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В ближайшие выходные в Екатеринбурге сохранится теплая и сухая погода. По данным Гидрометцентра России, в уральской столице ожидается переменная облачность, но без осадков.

В пятницу, 15 сентября, днем до +20 тепла, ветер западный 4 м/с.

В субботу, 16 сентября, ночью +11, днем – до +22 градусов. Ветер юго-западный 3 м/с.

В воскресенье, 17 сентября, станет чуть прохладнее. Ночью +11, а днем до +16, ветер западный 4 м/с.

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Олег Галимов, 15.09.2017, 07:50
Тэги: Новости дня, Погода, Новости
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