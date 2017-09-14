На выходные в Екатеринбург вернется бабье лето

Синоптики обещают теплую погоду без осадков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
В ближайшие выходные в Екатеринбурге сохранится теплая и сухая погода. По данным Гидрометцентра России, в уральской столице ожидается переменная облачность, но без осадков.
В пятницу, 15 сентября, днем до +20 тепла, ветер западный 4 м/с.
В субботу, 16 сентября, ночью +11, днем – до +22 градусов. Ветер юго-западный 3 м/с.
В воскресенье, 17 сентября, станет чуть прохладнее. Ночью +11, а днем до +16, ветер западный 4 м/с.
- Напомним, что эта рабочая неделя в Екатеринбурге началась с густого тумана, который окутал верхние этажи высоток.
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