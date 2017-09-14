Нижний Тагил и Асбест попали в рейтинг самых грязных российских городов

Всего в список вошли четыре уральских города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Нижний Тагил и Асбест стали одними из самых грязных городов России. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Всего в список вошли четыре уральских города – помимо Нижнего Тагила и Асбеста в Свердловской области, еще Челябинск и Магнитогорск в Челябинской. Кроме этих городов, в рейтинг вошли Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Красноярск, Омск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск и Медногорск.

По оценкам экологов, эти города наиболее неблагоприятны для проживания из-за грязного атмосферного воздуха и накопления отходов.

При этом, по словам министра, в Челябинске ситуация улучшается: объемы загрязнения воздуха сокращаются, уровень загрязнения перестал быть экстремально высоким.

Ранее Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге общественной организации "Зеленый патруль". Всего в список вошли 85 регионов РФ.

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