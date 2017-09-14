Ответные меры? У генконсульств США и Великобритании в Екатеринбурге отобрали парковку

Инициатором выступила ГИБДД.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
У генконсульств США и Великобритании в Екатеринбурге убрали дорожные знаки, которые позволяли парковаться только сотрудникам дипмиссии.
– Дорожные знаки, разрешающие дипломатам парковать свои автомобили на улице Гоголя, убраны по инициативе ГИБДД, - рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе администрации города.
Также специальные парковки для дипломатов исчезли в Владивостоке и Санкт-Петербурге.
- Напомним, что этим летом генконсульство США в Екатеринбурге прекратило выдачу виз из-за сокращения американской дипмиссии в России.
- Теперь для оформления визы нужно обращаться в консульство в Москве.
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