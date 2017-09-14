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Ответные меры? У генконсульств США и Великобритании в Екатеринбурге отобрали парковку

Ответные меры? У генконсульств США и Великобритании в Екатеринбурге отобрали парковку
16+
Фото: "Google maps"
Инициатором выступила ГИБДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

У генконсульств США и Великобритании в Екатеринбурге убрали дорожные знаки, которые позволяли парковаться только сотрудникам дипмиссии.

– Дорожные знаки, разрешающие дипломатам парковать свои автомобили на улице Гоголя, убраны по инициативе ГИБДД, - рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе администрации города.

Также специальные парковки для дипломатов исчезли в Владивостоке и Санкт-Петербурге.

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Олег Галимов, 15.09.2017, 09:47
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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