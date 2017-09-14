Больше не врио: Сергей Кулагин назначен начальником МВД Екатеринбурга

Свои обязанности он начал исполнять с июля 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В пятницу, 15 сентября, стало известно о назначении врио начальника городского полицейского главка полиции Екатеринбурга начальником МВД Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Кулагин родился в 1981 году в Пермской области. В 2001 году окончил школу милиции в Нижнем Тагиле. После проходил службу в органах внутренних дел УрФО.

В 2006 году окончил Уральский гуманитарный институт по специальности юриспруденция. С 2003 года работал в управлении внутренних дел Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника территриального отдела внутренних дел. С 2012 года возглавлял отдел полиции Орджоникидзевского района.

В июле 2017 года был назначен врио начальника УМВД России по Екатеринбургу.

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