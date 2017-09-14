Сторонники Навального в Екатеринбурге считают завтрашний митинг согласованным

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
В субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге пройдет митинг с участием Алексея Навального. Он пройдет с 18.00 до 20.00 на площади Обороны.
– Митинг согласован. По закону, нам не могут не согласовать его, могут только перенести на другое время. Мы заявили 1 500 человек. Надеемся, что все пройдет спокойно, – рассказал "Нашей Газете" сотрудник штаба Алексея Навального в Екатеринбурге.
При этом накануне заявителю митинга пытались вручить уведомление о том, что митинг не санкционирован, но он отказался принимать документ.
В городской полиции пообещали дать информацию касательно митинга позже.
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