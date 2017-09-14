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Свердловские казаки вызвались охранять кинотеатры во время показа «Матильды»

Свердловские казаки вызвались охранять кинотеатры во время показа "Матильды"
16+
Фото: архив НАШЕЙ
По словам первого заматамана, они хотят предотвратить людские жертвы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Казаки негосударственного социального центра "Станица Державная" (г. Среднеуральск) собираются охранять кинотеатры Свердловской области в день показа фильма "Матильда".

Обращение с призывом присоединиться к акции другим казачьим обществам разослал первый зам атамана "Станицы Державной" Авиэль Плеханов.

– То, что произошло в кинотеатре "Космос", не идет ни в какие рамки и должно быть наказано по закону. Ведь при этом могли пострадать люди. Совершенно неважно, как мы относимся к этому фильму, неважно, какие у нас отношения с какими-то личностями, которые "за" и "против" этого фильма. Вопрос в том, что могут пострадать люди, могут пострадать дети. Этого допустить нельзя, — цитирует znak.com слова Плеханова.

Пока взять под охрану кинотеатры готово 20 человек, но Плеханов уверен, что позже к акции присоединятся и казаки из других обществ.

– В связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат художественного фильма «Матильда», в целях обеспечения безопасности зрителей, пресечения возможных провокаций территориальные органы МВД России ориентированы на содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка в местах демонстрации данного фильма, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

НАШЕЙ удалось пообщаться с родственниками Дениса Мурашова, поджегшего ККТ "Космос".

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 15.09.2017, 18:51
Тэги: Скандалы, Пожар
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