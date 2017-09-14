Свердловские ученые определили место падения метеорита, пролетевшего над Петербургом

Яркий болид видели в нескольких городах России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Сотрудники лаборатории УрФУ вместе с финскими учеными определили место падения метеорита, который пролетел над западной частью России в ночь на 12 сентября.

Специалисты обработали данные финской болидной сети, проанализировали видеосъемку полета метеорита и смогли установить, что болид упал в Тверской области возле озера Селигер. По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, изначально метеорит, как предполагают ученые, был метрового размера и весил тонну, но в полета разделился на несколько осколков.

Сейчас ученые занимаются восстановлением траектории полета, чтобы установить точное место падения болида. Предварительные данные о "питерском" метеорите удалось получить благодаря опыту ученых УрФУ, которые ранее определили место падения бурятского метеорита, метеорита Аннама и других. Яркий огненный шар в ночь на 12 сентября видели в Санкт-Петербурге, Смоленске, Новгороде, Подмосковье и Финляндии. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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