Свердловские ученые определили место падения метеорита, пролетевшего над Петербургом

Яркий болид видели в нескольких городах России.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
Сотрудники лаборатории УрФУ вместе с финскими учеными определили место падения метеорита, который пролетел над западной частью России в ночь на 12 сентября.
Специалисты обработали данные финской болидной сети, проанализировали видеосъемку полета метеорита и смогли установить, что болид упал в Тверской области возле озера Селигер. По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, изначально метеорит, как предполагают ученые, был метрового размера и весил тонну, но в полета разделился на несколько осколков.
Сейчас ученые занимаются восстановлением траектории полета, чтобы установить точное место падения болида. Предварительные данные о "питерском" метеорите удалось получить благодаря опыту ученых УрФУ, которые ранее определили место падения бурятского метеорита, метеорита Аннама и других.
- Яркий огненный шар в ночь на 12 сентября видели в Санкт-Петербурге, Смоленске, Новгороде, Подмосковье и Финляндии.
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Маша Шмурыгина, 15.09.2017, 15:19
Тэги: Необычное, Видео
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Тэги: Необычное, Видео
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