В Москве будут судить банду, торговавшую в Екатеринбурге наркотиками в консервных банках

Всего в такой упаковке было найдено 175 килограммов наркотиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Московский городской суд рассмотрит уголовное дело банды, которая продавала наркотики в столице, а также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в консервных банках. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, банда из 8 человек в 2015-2016 годах продавала в этих городах наркотики в банках из под собачьего корма. Всего в такой "упаковке" были найдены более 175 килограммов запрещенных веществ.

– Наркосбытчики обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), – говорится в сообщении генпрокуратуры.

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