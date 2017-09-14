В Свердловской области уничтожили более сотни килограммов санкционных яблок

Фрукты смешали с землей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
В Серове сотрудники Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и Екатеринбургской таможни обнаружили 108 килограммов санкционных яблок на продовольственной базе.
Нелегальные фрукты нашли во время проверки базы на улице Кирова.
– В ходе рейда выявлено нарушение запрета ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции – яблок свежих неустановленного происхождения в количестве 108,3 кг. На данную партию продукции не предоставлены сопроводительные документы, отсутствуют маркировка или этикетки, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Запрещенные фрукты изъяли и уничтожили на полигоне ТБО возле города Верх-Нейвинский, смешав их с земли.
- Весной этого года в Свердловской области уничтожили более семи тонн овощей и фруктов, запрещенных к ввозу в РФ.
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