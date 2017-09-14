В Свердловской области запустят бесплатную электричку до Верхотурья

Поезд будет курсировать для паломников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В Свердловской области 24 и 25 сентября будет курсировать бесплатная электричка, на которой паломники смогут добраться до Верхотурья.

В эти дни верующие будут праздновать перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. В Екатеринбургской епархии сообщили, что для паломников, желающих 24 и 25 сентября посетить Верхотурье, будет курсировать бесплатный электропоезд.

Он будет отправляться со станции Екатеринбург-Пассажирский в 08.13 24 сентября, останавливаться в Верх-Нейвинске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Гороблагодатской и Кушве. Прибытие в Верхотурье – 14.35.

25 сентября электричка отправится из Верхотурья в 14.50, прибытие в Екатеринбург – 20.49.

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