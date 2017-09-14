Наверх
Екатеринбургский маг Симаков представил у "Космоса" картину "Матильда", которую хочет подарить Наталье Поклонской
16:57, сегодня
В Тавде на четырехлетнего ребенка рухнул стенд
16:50, сегодня
На развитие Верхней Пышмы до 2022 года выделят 48 миллиардов рублей
16:36, сегодня
Главный государственный инспектор оценил опыт Свердловской области по синхронизации капитального и текущего ремонта
16:30, сегодня
ВТБ24 запустил сервис курьерской доставки банковских карт
Буддистский храм на горе Качканар снесут зимой
16:19, сегодня
"Сплошное недоразумение": в центре Екатеринбурга появился кривой пешеходный переход
15:59, сегодня
Свердловские ученые определили место падения метеорита, пролетевшего над Петербургом
15:19, сегодня
ВТБ приглашает на "Домофест"
В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Раевского
14:53, сегодня
Долги свердловчан за коммуналку выросли до 25,5 миллиарда рублей
14:03, сегодня
Эксперимент: обычный стеклопакет против энергосберегающих стекол
13:23, сегодня
ВТБ запустил сезонный вклад "Громкая выгода" с повышенной доходностью
Сторонники Навального в Екатеринбурге считают завтрашний митинг согласованным
13:21, сегодня
"Урал" расстался с нападающим Максимом Григорьевым
11:50, сегодня
На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись две легковушки и два грузовика
11:40, сегодня
ВТБ подписал соглашение с группой KGK
Больше не врио: Сергей Кулагин назначен начальником МВД Екатеринбурга
11:29, сегодня
Ох, уж эти детки: рецензия на фильм "Напарник"
11:28, сегодня
Житель Свердловской области зарезал собутыльника в квартире своей сестры
10:56, сегодня
Ремонт подъездов после капитального ремонта: механизм проведения
В Нижнем Тагиле суд заставил виновника ДТП выплатить 90 тысяч пострадавшей девочке
10:45, сегодня
В России хотят ввести налог на "AliExpress" и "Amazon"
10:29, сегодня2
Нижний Тагил и Асбест попали в рейтинг самых грязных российских городов
10:21, сегодня2
Группа ВТБ запускает спецпредложение для малого бизнеса в рамках "Дня независимых предпринимателей"
Ответные меры? У генконсульств США и Великобритании в Екатеринбурге отобрали парковку
09:47, сегодня
Андрей Чибис: Свердловская область становится активной точкой роста и развития по всем направлениям ЖКХ
09:38, сегодня
Долг по зарплате на свердловском предприятии вырос в два раза за месяц и достиг 3,7 миллиона
09:25, сегодня
ВТБ и Всемирный фонд дикой природы продолжают сотрудничество по сохранению редких кошачьих
Александр Новиков поскандалил с бывшим мужем Пугачевой на "Пусть говорят"
09:15, сегодня
В Свердловской области уничтожили более сотни килограммов санкционных яблок
09:03, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 16 по 17 сентября: Театр на Малой Бронной, Кросс нации и "пикантное" путешествие
09:00, сегодня
ВТБ24 снижает ставки по кредитованию на подержанные автомобили
Azur Air задерживает рейсы из Кольцово на Кипр и Турцию
08:38, сегодня
В Свердловской области запустят бесплатную электричку до Верхотурья
08:36, сегодня
На выходные в Екатеринбург вернется бабье лето
07:50, сегодня
"ВТБ24 Форекс" начинает обслуживание клиентов-нерезидентов
Больницы Свердловской области получат 35 новых машин скорой помощи
20:42, 14.09.2017
15 километров за 2 часа: на Тюменском тракте образовалась девятибалльная пробка
19:59, 14.09.2017
Еще одна улица Екатеринбурга станет односторонней
19:49, 14.09.2017
Глава Минприроды Свердловской области получил нагоняй от Евгения Куйвашева за свалки в лесах
19:28, 14.09.20171
Стало известно, кто причастен к лжеминированию "Гринвича" и автовокзала
18:58, 14.09.20172
Избирком Свердловской области утвердил итоги губернаторских выборов
18:13, 14.09.20172
Десятки домов Екатеринбурга могут остаться без отопления из-за долгов
17:34, 14.09.20171
В Екатеринбурге ограбили очередной салон "Евросети"
17:00, 14.09.2017
ВТБ24: Летом уральцы массово начали обновлять свой автопарк
16:38, 14.09.20171
Свердловчанин убил соседа, который мешал ему отдыхать
15:59, 14.09.2017
В Екатеринбурге смотрителя кладбища приговорили к колонии и многомиллионному штрафу за взятки
15:47, 14.09.2017
Билеты на ЧМ-2018: как екатеринбуржцам попасть на главное спортивное событие следующего лета
14:54, 14.09.2017
В Екатеринбурге проходят съемки нового фильма Алексея Федорченко про Зощенко
14:40, 14.09.2017
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе
14:39, 14.09.2017
Свердловское УФАС завело дело на МОАП за рекламу мужского салона с проститутками
13:50, 14.09.2017
В Екатеринбурге в четырех авариях погиб один человек и пострадали пятеро
13:37, 14.09.2017
Жители Екатеринбурга не спешат раскупать билеты на первые сеансы "Матильды"
13:17, 14.09.20171
В Красноуфимске будут судить директора автосалона за мошенничество на 6 миллионов рублей
13:03, 14.09.2017
В Кольцово задержали мужчину, который был в федеральном розыске
12:09, 14.09.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с редкими рептилиями и амфибиями
11:59, 14.09.2017
В Свердловской области стало меньше миллиардеров
11:48, 14.09.20172
В Ирбите пьяный мужчина без прав украл автокран
11:36, 14.09.20171
В Екатеринбурге с 1 октября запускается новый авиарейс
11:31, 14.09.2017

В Тавде на четырехлетнего ребенка рухнул стенд

В Тавде на четырехлетнего ребенка рухнул стенд
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Инцидент произошел в парке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В Тавде серьезные травмы получил четырехлетний ребенок, на которого упал игровой стенд в городском парке культуры и отдыха, сообщили в областной прокуратуре. 
 
Инцидент произошел днем 15 сентября, когда ребенок гулял вместе с бабушкой в парке.

 По предварительной информации, возможно из-за сильных порывов ветра, ненадлежащим образом закрепленный игровой стенд упал на ребенка, в результате чего ребенок получил перелом правой ключицы без смещения,  сообщили в прокуратуре. 

  • Ребенка госпитализировали. Прокуратура устанавливает собственника стенда и лицо, ответственное за обслуживание этого стенда. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 15.09.2017, 16:50
Тэги: Дети, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Туризм Крушение самолета под Ростовом Школа Гололед Пожар Бизнес Личное Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Храм святой Екатерины Женщины Шоу-бизнес Грипп Парковки Криминал Убийство в Рахмангулово История успеха Конкурсы Мировые новости Еда Сибирская язва Самолет Искусство Взятки Волейбол Видео Деньги Недвижимость ЖКХ Производство Жизнь в городе Ельцин-центр Недвижимость Свердловской области Тест Происшествия Кто заработал Медицина СМИ Дорожные воины Скандалы Катастрофа Голодовка в колонии Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Эксклюзив Мужчины Афиша Строительство Развлечения Расстрел на Депутатской Погода Экономика Коллекторы Новый год Розыск История Екатеринбурга Доска позора Интервью Политика ЧМ-2018 Культура Самолет Минобороны упал в Якутии Отношения Дело Пьянкова Музыка Растения Позитив Горячее Секс Необычное Здоровье Мистика Образование Футбол Статистика Отключение света Уралмаш, Эльмаш Истории 9 мая ГИБДД Транспорт Хэллоуин-2015 Новости России В Египте разбился самолет с российскими туристами Психология Студенты Скандал с Новиковым Убийство Ирины Вахрушевой Отдых Религия Смерть Выставки ЖКХ Свердловской области Мотоциклы ЗАГС Общественный транспорт В Екатеринбурге -40 градусов Транспортная реформа Корь Дороги Рейтинг Знаменитости Грипп в Екатеринбурге Финансы Слухи Семья Суд Приостановка полетов в Египет Военный репортаж Высокие технологии Скорая помощь Мода Снос монастыря на Качканаре Рецензия Дом-2 Опрос Война ритуальных агентств Новости дня Ту 154 Дети Горящие авто Пусть говорят Ошибки врачей Лайфхак Баскетбол Авто Биатлон ИГИЛ ВУЗ Взрыв Спорт Расстрел Красота 9 мая Интернет Животные Бэби-боксы Фото Экономия Расписание Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Приговор Лошагину Екатеринбуржцы в разных странах Хоккей Ловец покемонов ДТП Новости МЧС Путин Обрушение крыши на Калинина Репортаж Кризис и санкции Мультимедиа

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru