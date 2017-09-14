В Тавде на четырехлетнего ребенка рухнул стенд

Инцидент произошел в парке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017
В Тавде серьезные травмы получил четырехлетний ребенок, на которого упал игровой стенд в городском парке культуры и отдыха, сообщили в областной прокуратуре.
Инцидент произошел днем 15 сентября, когда ребенок гулял вместе с бабушкой в парке.
– По предварительной информации, возможно из-за сильных порывов ветра, ненадлежащим образом закрепленный игровой стенд упал на ребенка, в результате чего ребенок получил перелом правой ключицы без смещения, – сообщили в прокуратуре.
- Ребенка госпитализировали. Прокуратура устанавливает собственника стенда и лицо, ответственное за обслуживание этого стенда.
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