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Ветер до 17 м/сек: в МЧС выпустили штормовое предупреждение на выходные в Свердловской области

Ветер до 17 м/сек: в МЧС выпустили штормовое предупреждение на выходные в Свердловской области
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Спасатели рекомендуют не выходить из домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В предстоящие выходные в Свердловской области будет сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

– Ветер может подняться настолько внезапно, что успеть предпринять какие бы то ни было защитные меры, порой весьма проблематично. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – советуют в МЧС.

Для тех, кто по той или иной причине все-таки окажется на улице, спасатели также приготовили небольшую памятку.

– Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и  укрыться в ближайшем здании. Если вы выехали за пределы населённого пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле, – добавили в пресс-службе МЧС.

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Игорь Труш, 15.09.2017, 20:40
Тэги: Погода
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