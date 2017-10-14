Эксперты назвали пять главных причин поломки смартфонов

Как ни странно, специалисты считают, что чаще всего гаджеты выходят из строя вовсе не из-за падений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

Как сообщает портал Network World, его эксперты провели очередное исследование наиболее частых причин поломок смартфонов. И в итоге они назвали пять самых распространенных причин, из-за которых гаджеты выходят из строя. Как оказалось, владельцы смартфонов ошибаются, что чаще всего смартфоны перестают работать после падений.

Главной причиной неполадок по мнению экспертов, являются ошибки при сборке гаджета. Трещины на дисплее – вторая серьезная проблема, из-за которой гаджеты перестают нормально работать. Тройку «лидеров» замыкают неполадки с динамиком, поскольку он не имеет защиты и часто выходит из строя.

На четвертом месте оказались проблемы в программном обеспечении, которые наступают в результате заражения гаджета вирусами. На пятом – перегрев аппарата из-за загрязнения устройства.

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