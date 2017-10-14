На Ботанике спецслужбы оцепили троллейбус из-за оставленного в салоне рюкзака

На место выезжали взрывотехники и наряд Росгвардии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

Утром 15 октября спецслужбы оцепили на Ботанике троллейбус № 6, в салоне которого был обнаружен подозрительный предмет. Как сообщили очевидцы случившегося, из-за этого на время даже перекрыли движение по улице Белинского. Как уточнили в отделе информации УМВД по Екатеринбургу причиной оцепления стал оставленный кем-то рюкзак.

– В 09.48 от диспетчера Травмайно-троллейбусного управления в отдел полиции № 12 поступило сообщение о том, что в салоне находится бесхозный рюкзак камуфляжного цвета, – рассказали в ведомстве.– На место сразу же выехали специалисты-взрывотехники предприятия "Урал-Вымпел" и наряд Росгвардии.

Кроме того, по словам очевидцев, по адресу прибыли пожарные и скорая помощь. Однако в рюкзаке не было ничего, что могло бы представлять опасность.

– Внутри находилась форма защитного цвета без каких-либо опознавательных знаков. Других подозрительных предметов, которые могли бы представлять опасность, обнаружено не было, – сообщили в полиции.

Примерно через полчаса троллейбус продолжил свое движение по маршруту.

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