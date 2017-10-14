Ник Вуйчич рассказал, что нужно россиянам для счастья

Он считает, что не нужно огорчаться из-за того, что общество развивается не так быстро, как хотелось бы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

Всемирно известный оратор и писатель Ник Вуйчич рассказал, что, по его мнению, необходимо россиянам, чтобы стать счастливыми.

– По моему мнению, в России и в любой другой стране мира для счастья необходима правда, - приводит слова Ника Вуйчича RT. – Правда о вашей ценности, правда о вашем предназначении, правда о вашей судьбе. Это даtт силу преодолевать невзгоды. Ваша ценность не зависит от того, как вы выглядите, чего вы достигли или сколько денег у вас.

Он также считает, что людям не стоит впадать в апатию и огорчаться из-за того, что общество развивается не так быстро, как хотелось бы некоторым, особенно в вопросах интеграции людей с особыми нуждами.

– Нам нужно работать вместе и двигаться к цели шаг за шагом, – добавил писатель.

Австралиец Ник Вуйчич родился с синдромом тетраамелии – редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырёх конечностей.

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