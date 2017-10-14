В Екатеринбурге из-за аварии без отопления остались 120 домов

Тепло обещают вернуть в квартиры не раньше сегодняшнего вечера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

Жители Пионерского микрорайона остались без отопления из-за аварии на теплосетях на улице Советской. Об этом корреспонденту НАШЕЙ сообщили в Центральной диспетчерской службе города.

– Повреждение у тепловых сетей на большом диаметре, – уточнила диспетчер.

Чтобы устранить аварию, рабочим пришлось отключить отопление. В итоге без тепла остались жители 120 домов. По словам диспетчера, ремонтные работы будут завершены не раньше 18:00.

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