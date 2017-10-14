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В Нижнем Тагиле полицейские, рискуя жизнью, вытащили школьников из заброшенного карьера

В Нижнем Тагиле полицейские, рискуя жизнью, вытащили школьников из заброшенного карьера
16+
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Несколько лет назад в этом месте погиб первоклассник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

О том, что из заброшенного карьера в районе улицы Черных не могут выбраться четверо подростков, в дежурную часть нижнетагильской полиции  сообщили вечером 14 октября.  Подружка школьников рассказала полицейским, что ее четверо приятелей спустились в карьер, но не могут подняться наверх.

– В указанный район выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Также на место происшествия была направлена бригада спасателей и экипаж скорой медицинской помощи.

Прибыв к карьеру, стражи порядка увидели внизу четырех мальчиков. Один из них находился на значительном расстоянии от своих товарищей. Школьник совсем обессилел и не мог больше держаться на рыхлой, осыпающейся под ногами земле.

– Один из полицейских, рискуя жизнью, спустился в карьер немного ниже того места, где находился подросток, успокоил его и подставил руки, по которым мальчишка, как по ступенькам, поднялся наверх, где его подхватил и вытащил другой страж порядка, – рассказали в областном управлении МВД.

Еще один школьник смог выбраться наружу самостоятельно, двух других из карьера достали спасатели. После осмотра медиками выяснилось, что подростки не пострадали.

В отделе полиции, где их уже ждали родители, школьников опросил инспектор по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что всем подросткам по 13 лет и они учатся в одном классе. Причем, до этого никто из семиклассников на учете не состоял. Они рассказали, что спустились в карьер из любопытства, не обратив внимания на предостерегающие знаки:  «Осторожно, зона обрушения!».

После этого инcпектор ПДН напомнил родителям подростков об ответственности за отсутствие контроля и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Стоит отметить, что в этом карьере сотрудникам полиции и спасателям уже ни раз приходилось спасать детей. Несколько лет назад подобная ситуация закончилась трагедией –погиб первоклассник.

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Евгений Светлый, 15.10.2017, 15:12
Тэги: Дети, Происшествия, Новости
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