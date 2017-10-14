В середине следующей недели в Екатеринбурге снова выпадет снег

Однако, по прогнозам синоптиков, речь пока не идет об установлении снежного покрова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

Как сообщают синоптики, дождь с мокрым снегом ожидается в Екатеринбурге в ночь со вторника на среду, 18 октября. Но температура воздуха при этом будет положительной – от +1 градуса ночью до +8 днем. Поэтому речь об установлении снежного покрова пока не идет – осадки будут сразу же таять.

В целом, по прогнозам метеорологов, воздух в уральской столице будет постепенно остывать: 16 октября термометры покажут 8-10 градусов выше нуля, 17 ноября – 7-9. Но в ближайшие двое суток осадков в Екатеринбурге не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.

При этом синоптики подчеркнули, что первая половина октября в Екатеринбурге выдалась немного холоднее обычного: температура была на 1,5 градуса ниже обычного.

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