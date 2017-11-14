Наверх
Екатеринбург окружат "зеленым поясом" из лесопарков
09:29, сегодня
В Госдуме предложили заменить паспорт смартфонами со специальными SIM-картами
09:10, сегодня
Сотрудник свердловского дома-интерната забирал себе деньги умерших постояльцев
08:50, сегодня
Скончался актер из сериала "Каменская" Виталий Шаповалов
08:36, сегодня
Наибольшую динамику роста объема вкладов ВТБ зафиксировал в Курганской области, ХМАО и ЯНАО
Общественная палата РФ рекомендовала вернуть приемных детей екатеринбурженке, удалившей грудь
08:16, сегодня
Найдена сумка преступников, которые надругались над школьницей на Уктусе
20:38, 14.11.20171
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против экс-директора МФЦ
19:53, 14.11.20171
Ежедневный комментарий: Рубль падает несмотря на рост цен на нефть
Депутаты думы Екатеринбурга попросили Сергея Шойгу передать школу № 84 городу
19:27, 14.11.2017
"Сказали выживет, а потом он умер": жена водителя, спасшего уральских детей, рассказала о последних минутах его жизни
19:17, 14.11.20171
Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в Екатеринбурге
19:15, 14.11.2017
Количество обслуживаемых в компании "МультиКарта" банковских карт увеличилось до 25 млн штук
Школьник из Нижнего Тагила стал третьим на Всемирной олимпиаде роботов в Коста-Рике
19:04, 14.11.2017
Бесплатно окультуриваемся: в Екатеринбурге в 9-й раз пройдет акция "Вечер музеев"
18:45, 14.11.2017
В Екатеринбурге снесут Цыганский поселок
18:14, 14.11.2017
Обновляем зимний гардероб с выгодой! Разбираемся, как купить куртки и теплые ботинки со скидками и вернуть часть денег
На водоеме у "Рамады" прохожий спас тонущего рыбака, рискуя своей жизнью
17:50, 14.11.2017
В Свердловской области в квартире многодетной семьи обрушился потолок
17:27, 14.11.2017
Жителю Алапаевска грозит срок за экстремистские аудиозаписи в соцсети "ВКонтакте"
17:16, 14.11.2017
В Екатеринбурге привезли купюры в 200 и 2000 рублей
16:57, 14.11.20171
В Екатеринбурге пройдет квест по мультфильму Cartoon Network
16:38, 14.11.2017
Врачи скорой помощи Екатеринбурга смогут передавать кардиограммы в поликлиники прямо с вызовов
16:30, 14.11.2017
Более тысячи екатеринбуржцев уйдут в армию этой осенью
15:53, 14.11.2017
Возобновилось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью
15:18, 14.11.2017
Цены на бензин в России выросли до рекордных показателей
15:04, 14.11.2017
В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
14:47, 14.11.2017
ВТБ предлагает предпринимателям пакет РКО за 500 руб. в месяц
14:47, 14.11.2017
В Минобрнауки РФ опровергли, что студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
14:40, 14.11.20171
В России хотят запретить газ в новостройках
14:23, 14.11.20173
В Екатеринбурге двух народных избранников, скрывших свое имущество, не стали лишать депутатского статуса
13:51, 14.11.20173
В Свердловской области будут судить лже-газовиков, которые обворовывали пенсионеров
13:40, 14.11.2017
В России сократят сроки выдачи загранпаспорта
13:20, 14.11.20171
На реконструкцию ЦПКиО планируют выделить 122 миллиона рублей
12:58, 14.11.20171
Чиновники Екатеринбурга думают, что через два года горожане будут получать по 56 тысяч рублей
12:47, 14.11.20173
В Свердловской области возбудили дело из-за проведения лотереи в день выборов губернатора
12:15, 14.11.20172
В Свердловской области грудной ребенок пострадал при взрыве бытового газа
12:05, 14.11.2017
Свердловские расхитители могил получили пять лет на двоих
11:45, 14.11.2017
В среднем в Екатеринбурге первого ребенка женщины рожают в 30 лет
11:36, 14.11.2017
Пьяного водителя из Лесного, который насмерть сбил пенсионерку, отправили в колонию
10:59, 14.11.2017
В Екатеринбурге появится один из самых крупных в России музеев наивного искусства
10:52, 14.11.2017
Бывшая свердловская чиновница не смогла улететь в теплые страны из-за долга в полмиллиона
10:37, 14.11.20171
В Екатеринбурге ограбили павильон "Росденьги"
10:21, 14.11.2017
В Екатеринбурге в здании Гуманитарного университета обустроят школу
09:57, 14.11.20171
Корь в Екатеринбург завезли с Украины
09:29, 14.11.2017
Почти половина дорог Свердловской области не соответствует нормам
09:07, 14.11.2017
Под Екатеринбургом автоледи на ВАЗе сбила мужчину
08:41, 14.11.2017
Родители школьников, попавших в аварию под Ярославлем, написали письмо погибшему водителю автобуса
08:21, 14.11.2017
Екатеринбург попал в число претендентов на звание столицы "Тотального диктанта"
20:41, 13.11.2017
Экс-директору завода в Екатеринбурге, похитившему 150 миллионов, дали условный срок
19:53, 13.11.20172
В Екатеринбурге зафиксированы два случая заболевания корью
19:52, 13.11.2017
Суд из-за выделенных полос между мэрией Екатеринбурга и ГИБДД состоится в четверг
19:25, 13.11.2017
Познер представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Париже
19:12, 13.11.2017
В Екатеринбурге коммунальщики ограничат движение на двух улицах в разных районах города
19:02, 13.11.2017
Одним из министров в Свердловском правительстве может стать безработный кандидат
18:53, 13.11.2017

Екатеринбург окружат «зеленым поясом» из лесопарков

Екатеринбург окружат "зеленым поясом" из лесопарков
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Его площадь превысит 17,5 тысячи гектаров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Екатеринбург окружат лесопарковым зеленым поясом, сообщили в администрации города.
 
Депутаты приняли постановление о создании вокруг уральской столицы зеленого пояса из лесопарков. Власти города поддержали ходатайство областного отделения "Народного фронта" с учетом публичных слушаний, которые провела Общественная палата РФ. 
 
С января 2017 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, позволяющие создавать лесопарковые зоны в границах населенных пунктов. Меры продиктованы существенным ухудшением экологической безопасности жителей больших городов. 
 
Будущий лесопарковый пояс, как ожидается, окажет благоприятное влияние на окружающую среду. При этом на его территории могут располагаться объекты спортивной, туристической сфер и здравоохранения, но запрещено расположение опасных производств. 
  • Площадь лесопарковой зоны вокруг Екатеринбурга составит более 17,5 тысячи гектаров. Границы будут определены министерством природных ресурсов и экологии области вместе с городской администрацией.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 15.11.2017, 09:29
Тэги: Жизнь в городе, Растения
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Еда Опрос Статистика Афиша Горящие авто ИГИЛ Тест Жизнь в городе Катастрофа Голодовка в колонии Новый год Расстрел Смерть Психология Расписание Кто заработал Мистика Видео История успеха Гололед Храм святой Екатерины ДТП Репортаж Ту 154 Грипп Производство Баскетбол Дело Пьянкова Новости Мировые новости Самолет Минобороны упал в Якутии Скорая помощь Секс Общественный транспорт Убийство в Рахмангулово Политика Транспорт Недвижимость История Екатеринбурга Мультимедиа Приговор Лошагину Дороги Корь ГИБДД Хэллоуин-2015 Слухи Развлечения Горячее Музыка Конкурсы Суд Ловец покемонов Искусство Транспортная реформа Отношения Пожар Мода ЖКХ Свердловской области 9 мая Дом-2 Бэби-боксы Необычное Крушение самолета под Ростовом Расстрел на Депутатской Позитив Семья Рецензия Истории 9 мая Новости дня Война ритуальных агентств ЖКХ Криминал Рейтинг Строительство Фото В Екатеринбурге -40 градусов Приостановка полетов в Египет Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Скандалы Погода Красота Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Животные Культура Высокие технологии ЧМ-2018 Мужчины Авто Военный репортаж Экономия Самолет Обрушение крыши на Калинина Интервью Сибирская язва Биатлон Личное Коллекторы Дорожные воины МЧС Эксклюзив Новости России Екатеринбуржцы в разных странах Волейбол Студенты Скандал с Новиковым Спорт Розыск Убийство Ирины Вахрушевой ВУЗ Пусть говорят Хоккей ЗАГС СМИ Кризис и санкции Лайфхак Взятки Мотоциклы Отдых Снос монастыря на Качканаре Знаменитости Деньги В Египте разбился самолет с российскими туристами Дети Школа Женщины Шоу-бизнес Растения Интернет Бизнес Парковки Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Происшествия Медицина Доска позора Религия Финансы Ельцин-центр Недвижимость Свердловской области Выставки Образование Взрыв Туризм Экономика Грипп в Екатеринбурге Футбол Отключение света Уралмаш, Эльмаш Ошибки врачей Путин Здоровье

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru