Екатеринбург окружат «зеленым поясом» из лесопарков

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Его площадь превысит 17,5 тысячи гектаров. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017 Екатеринбург окружат лесопарковым зеленым поясом, сообщили в администрации города. Депутаты приняли постановление о создании вокруг уральской столицы зеленого пояса из лесопарков. Власти города поддержали ходатайство областного отделения "Народного фронта" с учетом публичных слушаний, которые провела Общественная палата РФ. С января 2017 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, позволяющие создавать лесопарковые зоны в границах населенных пунктов. Меры продиктованы существенным ухудшением экологической безопасности жителей больших городов. Будущий лесопарковый пояс, как ожидается, окажет благоприятное влияние на окружающую среду. При этом на его территории могут располагаться объекты спортивной, туристической сфер и здравоохранения, но запрещено расположение опасных производств. Площадь лесопарковой зоны вокруг Екатеринбурга составит более 17,5 тысячи гектаров. Границы будут определены министерством природных ресурсов и экологии области вместе с городской администрацией. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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