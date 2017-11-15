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Куйвашев и Познер презентовали заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже

Куйвашев и Познер презентовали заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже
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Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области
Известный журналист заявил, что речь идет о национальной гордости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Сегодня, 15 ноября, на генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже была презентована заявка Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области.

Вместе с главой региона Евгением Куйвашевым столицу Урала представили прославленная балерина Илзе Лиепа, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак, а также журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер.

– Я был удивлен, когда узнал, что ЭКСПО никогда не проводилось в России. Вам должно быть понятно, почему для россиян важно, чтобы выставка в 2025 прошла в Екатеринбурге. В какой-то степени речь идет о национальной гордости, – заявил известный журналист.

Также в Париже был представлен заявочный видеоролик Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.

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Игорь Труш, 15.11.2017, 19:30
Тэги: Выставки
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