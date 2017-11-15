Мечтали стать порнозвездами: в Екатеринбурге задержали молодую пару, которая снимала домашнее видео

Девушка раньше снималась в рекламе сока.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Екатеринбурге сотрудники фонда "Город без наркотиков" совместно с полицией разоблачили молодую пару, которая помимо того, что употребляла запрещенные вещества, но и вела довольно странный образ жизни.

Влюбленные мечтали об успешной карьере порнозвезд и готовили портфолио для знаменитого американского бренда. В квартире на Белинского, 32 были найдены игрушки для взрослых, шелковое постельное белье, огромная кровать, лепнина и изразцы с головами львов на стенах.

фото: Facebook Тимофея Жукова

– Герои транслировали домашнее видео в режиме онлайн за неприлично большое вознаграждение. Не знаю, чья это была идея, но платят там, как выяснилось, довольно неплохо, еще и в долларах, – рассказал вице-президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков.

По словам общественного деятеля, задержанная девушка раньше играла в рекламе сока.

– При обыске в съемной квартире был обнаружен и изъят пакетик с, как выяснилось позже, 3,68 грамма мефедрона. Ее спутник признался, что наркотики его, и были приобретены для личного употребления, – добавил Жуков.

Отмечается, что молодые люди снимали за 60 тысяч рублей в месяц квартиру на 11 этаже дома, где жил некогда известный фотограф Дмитрий Лошагин.

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