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Мнение екатеринбуржцев не будут учитывать при строительстве Храма-на-драме

Мнение екатеринбуржцев не будут учитывать при строительстве Храма-на-драме
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Фото: pixabay.com
Минстрой в срочном порядке отменил публичные слушания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Екатеринбурге отменили публичные слушания по строительству собора Святой Екатерины. Сегодня областное министерство строительства опубликовало новый приказ, согласно которому предыдущий признан утратившим силу.

Отметим, что это произошло спустя несколько часов, как о слушаниях в ДК Железнодорожников написали СМИ.

Предыдущий приказ № 1169 – по изменению зонирования участка берега Исети рядом с улицей Бориса Ельцина под собор был подписан министром строительства 10 ноября. В приложении был указан участок, зонирование которого хотят изменить.

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Олег Галимов, 15.11.2017, 17:13
Тэги: Религия, Новости
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Горожанин15 ноября 2017, 17:41
Для кого тогда этот храм ? , для себя любимых Алтушкина и Козицина ...
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нн15 ноября 2017, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Для кого тогда этот храм ? , для себя любимых Алтушкина и Козицина ...
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эти только выгодно вкладываются... а храм не храм, а резиденция для главного поцентровее, наверное у центрального стадиона и сизо не устраивает его...
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