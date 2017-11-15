Мнение екатеринбуржцев не будут учитывать при строительстве Храма-на-драме

Минстрой в срочном порядке отменил публичные слушания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Екатеринбурге отменили публичные слушания по строительству собора Святой Екатерины. Сегодня областное министерство строительства опубликовало новый приказ, согласно которому предыдущий признан утратившим силу.

Отметим, что это произошло спустя несколько часов, как о слушаниях в ДК Железнодорожников написали СМИ.

Предыдущий приказ № 1169 – по изменению зонирования участка берега Исети рядом с улицей Бориса Ельцина под собор был подписан министром строительства 10 ноября. В приложении был указан участок, зонирование которого хотят изменить.

Напомним, что изначально собор Святой Екатерины планировали строить в акватории Городского пруда.

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